Депортированных из США украинцев собираются мобилизовать в ВСУ

Депортированные из Соединённых Штатов граждане Украины опасаются, что попадут под мобилизацию. Об этом пишет украинское издание «Страна».
В соцсетях сообщают о том, что депортированных сразу встречают сотрудники территориальных центров комплектования для того, чтобы отправить в ВСУ.
Издание также выложило ролик с украинкой, супруга которой ожидает депортация из США. Женщина говорит, что её мужа, как и других депортированных, уже ожидают сотрудники ТЦК.
Ранее на Украине призвали чипировать мобилизованных граждан, как собак.
Издание Reuters накануне писало, что около 200 тысяч украинцев могут потерять правовой статус в США.
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нациаональной безопасности и обороны Роман Костенко ранее заявил, что количество украинских военных, самовольно оставивших части, скоро сравнится с числом реально воюющих солдат ВСУ.