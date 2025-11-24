Ричмонд
Кемеровское предприятие оптимизирует выпуск горного оборудования

Оно внедрит инструменты бережливого производства.

Компания «Системы промышленной безопасности» в Кемерове оптимизирует производство оборудования для горнодобывающей промышленности в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Кузбасса.

«Внедрение бережливых технологий помогает предприятиям пересмотреть привычные процессы, исключить скрытые потери и повысить устойчивость производства. Это позволяет быстрее реагировать на потребности рынка, повышать качество продукции и создавать условия для непрерывного улучшения, сначала на пилотном участке, а затем и на всем предприятии», — отметила заместитель председателя правительства Кузбасса — министр экономического развития региона Елена Галеева.

Рабочая группа, в которую вошли эксперты регионального центра компетенций и сотрудники предприятия, уже приступила к диагностике производственных процессов на пилотном участке. В ходе работ будут внедрены методы и технологии бережливого производства, направленные на устранение потерь и сокращение времени протекания процессов. Сначала сотрудники внедрят бережливые технологии с помощью экспертов, а через полгода самостоятельно тиражируют инструменты на другие участки.

Напомним, оставить заявку на участие в проекте можно на платформе производительность.рф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.