Кемеровское предприятие оптимизирует выпуск горного оборудования

Рабочая группа, в которую вошли эксперты регионального центра компетенций и сотрудники предприятия, уже приступила к диагностике производственных процессов на пилотном участке. В ходе работ будут внедрены методы и технологии бережливого производства, направленные на устранение потерь и сокращение времени протекания процессов. Сначала сотрудники внедрят бережливые технологии с помощью экспертов, а через полгода самостоятельно тиражируют инструменты на другие участки.