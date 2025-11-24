Актрису Брижит Бардо снова госпитализировали во Франции

Французская кинозвезда Брижит Бардо повторно попала в больницу в Тулоне, где находится около десяти суток. Об этом сообщила в понедельник газета Var-Matin со ссылкой на источники.
«Очередное пребывание в больнице для Брижит Бардо… Ярая зоозащитница прибыла в больницу Сен-Жан в Тулоне около десяти дней назад, где она сейчас госпитализирована», — пишет издание.
Ранее, в октябре, издание Nice-Matin сообщало о трехнедельном пребывании актрисы в частной клинике того же города, где ей была проведена хирургическая операция из-за серьезной болезни. Детали диагноза не разглашались.
Позднее стало известно, что Брижит Бардо идет на поправку после операции.