В библиотеке поселка Дебин Магаданской области провели правовую игру

Правовую игру «О правах и в шутку, и всерьез» провели в модельной библиотеке поселка городского типа Дебин Магаданской области, модернизированной в ходе реализации нацпроекта «Семья». Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября, сообщили в отделе культуры администрации Ягоднинского муниципального округа.
Библиотекарь рассказала ребятам об истории возникновения Всемирного дня ребенка и его значении. Она акцентировала внимание на том, что каждый ребенок, вне зависимости от места проживания и социального статуса, обладает определенными правами, гарантированными международными конвенциями.
Для лучшего усвоения материала была организована интерактивная игра, где ребята соотносили различные аспекты жизни с правовыми категориями, а также тематическая викторина.
Организаторы надеются, что полученные знания станут ценным вкладом в формирование правового сознания подрастающего поколения.
