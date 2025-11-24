Ричмонд
В Кигинском районе Башкирии открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта

В них люди смогут проконсультироваться с медспециалистами, сдать анализы и сделать прививки.

Два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) открыли в деревнях Идрисово и Асылгужино Кигинского района Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в районной администрации.

Медпункты оснащены по современным стандартам, в них обустроили кабинеты фельдшера, смотровые и процедурные комнаты, места ожидания для пациентов, а также санитарные узлы и помещения для хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Идрисовский ФАП будет обслуживать 128 человек, а Асылгужинский — более 120 жителей.

В фельдшерско-акушерских пунктах посетители смогут проконсультироваться с медспециалистами, сдать анализы, сделать прививки, а также получить первичную медико-санитарную помощь.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.