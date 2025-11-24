МВД ограничило въезд в Россию для более 160 тысяч иностранцев с начала года

С начала 2025 года Министерство внутренних дел (МВД) ограничило въезд в Россию более чем 160 тысячам иностранцев. Также были предотвращены попытки въезда около трех тысяч иностранцев с измененными именами и фамилиями, несмотря на действующее решение о запрете их въезда. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщил полковник полиции, начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции МВД России Алексей Гасак.
— МВД России проводится значительная работа, направленная на усиление контроля за пребыванием иностранцев и на пресечение их незаконного въезда на территорию России. Благодаря принятым в текущем году мерам… ограничен въезд на территорию России более 160 тысяч иностранцев, — сообщил он в эфире радио «Милицейская волна».
Он добавил, что сотрудники полиции вместе с пограничниками активно предотвращают попытки въезда иностранных граждан с измененными данными, если на них уже есть запрет. В результате в 2025 году около трех тысяч таких лиц не смогли попасть на территорию России.
Кроме того, Гасак указал, что за текущий год количество зафиксированных нарушений режима въезда и пребывания увеличилось на 30 процентов. По его словам, органы внутренних дел провели более 200 тысяч проверок мест, где иностранцы проживают и трудятся, причем около 90 процентов из них проходили на стройках, рынках, в торговых центрах, хостелах и гостиницах, передает РИА Новости.
Несколько дней назад официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что по итогам комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025» было принято более 19 тысяч решений о выдворении и депортации иностранных граждан за пределы страны.