МВД ограничило въезд в Россию для более 160 тысяч иностранцев с начала года

Кроме того, Гасак указал, что за текущий год количество зафиксированных нарушений режима въезда и пребывания увеличилось на 30 процентов. По его словам, органы внутренних дел провели более 200 тысяч проверок мест, где иностранцы проживают и трудятся, причем около 90 процентов из них проходили на стройках, рынках, в торговых центрах, хостелах и гостиницах, передает РИА Новости.