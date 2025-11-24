В начале декабря в Челябинске состоится промышленный форум

Третий «Челябинский промышленный форум» пройдет в ледовой арене «Трактор» 2−3 декабря в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в фонде развития промышленности Челябинской области.
Мероприятие соберет больше тысячи производителей и экспертов отрасли со всей России, а также из Белоруссии и Киргизии. Многие из них представят свои новые разработки, оборудование для различных секторов промышленности и решения для их модернизации на межрегиональной специализированной выставке «Техноэкспо. Металлургия. Машиностроение».
Главной темой форума в этом году станет рост эффективности производств. Челябинская область, как один из лидеров федерального проекта «Производительность труда», поделится своим опытом с участниками из других регионов.
«Наш регион присоединился к нацпроекту “Производительность труда” одним из первых, еще в 2019 году, и за шесть лет мы, без ложной скромности, достигли в нем значительных успехов. Челябинский региональный центр компетенций дважды признавался лучшим в стране. По итогам 2023 года Челябинская область стала лучшим регионом России по росту производительности. Но все это лишь первый этап. Сейчас мы двигаемся дальше — в сторону роботизации и цифровизации производств. Нам есть, что показать коллегам, и очень интересно получить от них обратную связь. Для экскурсий выбраны, что называется, образцово-показательные предприятия нацпроекта — челябинская компания “АНЕКО” и миасский завод “ТРЕК”», — рассказал директор регионального фонда развития промышленности Сергей Казаков.
Деловая программа включает в себя дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Центральным событием первого дня станет Межрегиональная биржа промышленной кооперации, где производители смогут провести прямые переговоры с потенциальными партнерами. Второй день форума будет посвящен искусственному интеллекту, нейросетям и маркетингу.
Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.