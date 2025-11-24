В начале декабря в Челябинске состоится промышленный форум

«Наш регион присоединился к нацпроекту “Производительность труда” одним из первых, еще в 2019 году, и за шесть лет мы, без ложной скромности, достигли в нем значительных успехов. Челябинский региональный центр компетенций дважды признавался лучшим в стране. По итогам 2023 года Челябинская область стала лучшим регионом России по росту производительности. Но все это лишь первый этап. Сейчас мы двигаемся дальше — в сторону роботизации и цифровизации производств. Нам есть, что показать коллегам, и очень интересно получить от них обратную связь. Для экскурсий выбраны, что называется, образцово-показательные предприятия нацпроекта — челябинская компания “АНЕКО” и миасский завод “ТРЕК”», — рассказал директор регионального фонда развития промышленности Сергей Казаков.