Жителей Москвы предупредили о гололедице

Дептранс Москвы заявил, что ночью в столице ожидается понижение температуры воздуха, способное привести к гололедице.
Жителям Москвы посоветовали использовать для поездок городской транспорт.
Водителей, которые все же решат сесть за руль, попросили избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию и заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.
Читайте материал «NYT: план США по Украине изменили после обсуждений в Женеве».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.