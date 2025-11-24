Ричмонд
Жителей Москвы предупредили о гололедице

Дептранс Москвы заявил, что ночью в столице ожидается понижение температуры воздуха, способное привести к гололедице.

Жителям Москвы посоветовали использовать для поездок городской транспорт.

Водителей, которые все же решат сесть за руль, попросили избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию и заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

