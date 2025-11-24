Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу продлили домашний арест на полгода

По версии следствия, Валерия и Артем Чекалины вместе с сообщниками неправомерно вывели за рубеж 251,5 миллиона рублей. Для этого они предоставили иностранному банку поддельные документы о назначении переводов. Все операции проводились с 2021 по 2022 год через продажу онлайн-курсов по фитнесу.