Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу продлили домашний арест на полгода

Гагаринский суд Москвы продлил на полгода блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему супругу Артему меру пресечения в виде домашнего ареста по уголовному делу о выводе денежных средств за рубеж.
Также стало известно, что суд отказал в удовлетворении ходатайства о возвращении уголовного дела в прокуратуру и 1 декабря заслушает по существу дело о нелегальном выводе денег.
По версии следствия, Валерия и Артем Чекалины вместе с сообщниками неправомерно вывели за рубеж 251,5 миллиона рублей. Для этого они предоставили иностранному банку поддельные документы о назначении переводов. Все операции проводились с 2021 по 2022 год через продажу онлайн-курсов по фитнесу.
Чекалиных обвиняют по ч. 3 ст. 193.1 УК России (перевод денег в рублях за границу с использованием поддельных документов).
