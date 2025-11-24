Ричмонд
Специалист рассказал, как помочь комнатным растениям пережить зиму

Биолог Воробьев: Чтобы растения не страдали зимой, нужен увлажнитель воздуха.

Источник: Комсомольская правда

Зимой домашние растения сталкиваются с двумя главными трудностями — сухим воздухом от батарей и нехваткой солнечного света. Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал, как поддерживать их жизнеспособность в холодный сезон. Об этом пишет RT.

— Растения просто переживают, перетерпливают эту зиму… Мы их не удобряем, поливаем очень умеренно, чтобы растения просто поддерживали свою жизнедеятельность, но не росли активно, — отметил эксперт.

Для защиты от сухости воздуха он посоветовал ультразвуковые увлажнители или простой бюджетный вариант — поддоны с водой на батареях. А чтобы компенсировать недостаток света, пригодятся специальные лампы-досветки, которые помогут растениям оставаться здоровыми.

Воробьев также предупредил о риске сквозняков. Если корни растения находятся на холоде, а листья обдувает ветерок из-под окна, это может дать ложный сигнал о недостатке влаги, и дополнительный полив только усугубит ситуацию.

Он рекомендовал чувствительные растения, такие как цитрусовые, убирать с подоконника на время проветривания, а также проверять окна на наличие щелей, через которые может проникать холодный воздух.