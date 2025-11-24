В подмосковном Клину открыли обновленное дошкольное отделение лицея № 10

Детсад рассчитан на 80 ребят. Он находится вблизи основного здания лицея, который специализируется на естественно-научном и технологическом образовании. Благодаря программе «Из песочницы в аграрии» раз в неделю ребят будут учить наблюдать за погодой и выращивать растения. Помимо этого, будут проходить занятия по робототехнике.