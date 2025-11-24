Ричмонд
В подмосковном Клину открыли обновленное дошкольное отделение лицея № 10

Специалисты укрепили фундамент, привели в порядок кровлю и фасад, установили современные окна и двери.

Дошкольное отделение лицея № 10 имени Д. И. Менделеева открыли в подмосковном Клину после капитального ремонта, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работы проводились в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Строители укрепили фундамент, обновили кровлю и фасад, установили современные окна и двери, новую мебель и оборудование, отремонтировали инженерные сети и сантехническое оборудование. Также работы провели во всех внутренних помещениях, модернизировали пищеблок и привели в порядок прилегающую территорию.

Детсад рассчитан на 80 ребят. Он находится вблизи основного здания лицея, который специализируется на естественно-научном и технологическом образовании. Благодаря программе «Из песочницы в аграрии» раз в неделю ребят будут учить наблюдать за погодой и выращивать растения. Помимо этого, будут проходить занятия по робототехнике.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.