Жителей Кузбасса приглашают поучаствовать в конкурсе «Мой добрый бизнес»

Предприниматели Кузбасса смогут поучаствовать в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес», который проводится по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.
К участию приглашают субъекты малого и среднего предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, а также представителей крупного бизнеса, деятельность которых направлена на социальное развитие регионов и всей страны. В конкурсе предусмотрено несколько номинаций: «Устойчивый рост», «Работая, помогаю», «Доброе содействие», «Развитие потенциала», «Семейный бизнес», «Добрые технологии» и «Комфорт для жизни».
Подать заявку на участие можно до 1 декабря, победителей объявят 11 декабря. Финалисты регионального этапа в каждой номинации получат призы — сертификаты на оплату услуг для бизнеса на сумму 50 тыс. рублей, информационную поддержку, а также возможности для развития от центра «Мой бизнес». Кроме того, победители регионального этапа смогут попробовать свои силы на всероссийском уровне и получить призы от федеральных партнеров конкурса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.