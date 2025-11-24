Жителей Кузбасса приглашают поучаствовать в конкурсе «Мой добрый бизнес»

Подать заявку на участие можно до 1 декабря, победителей объявят 11 декабря. Финалисты регионального этапа в каждой номинации получат призы — сертификаты на оплату услуг для бизнеса на сумму 50 тыс. рублей, информационную поддержку, а также возможности для развития от центра «Мой бизнес». Кроме того, победители регионального этапа смогут попробовать свои силы на всероссийском уровне и получить призы от федеральных партнеров конкурса.