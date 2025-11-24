Во Владивостоке пройдет конференция по повышению производительности труда

Первая в регионе конференция по повышению производительности труда «Производительность у моря» состоится 26 ноября во Владивостоке, сообщили в агентстве проектного управления Приморского края. Мероприятие организуют при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Главная тема конференции — улучшение производительности труда в частных компаниях и госорганизациях региона. Участники узнают, как справиться с дефицитом кадров, снизить расходы и увеличить выручку с помощью грамотно выстроенных процессов в компании. Опытом поделятся представители предприятий — участников федерального проекта «Производительность труда».
«Это площадка для обмена опытом, обсуждения эффективных инструментов повышения производительности, демонстрации лучших практик национального и федерального проектов. Мы приглашаем на конференцию всех, кто заинтересован в увеличении производительности труда в своих организациях», — отметил директор Регионального центра компетенций Приморья Сергей Гориславец.
Также на конференции участники смогут узнать об актуальных мерах поддержки для бизнеса края, задать вопросы экспертам по бережливому производству и представителям исполнительной власти региона. Участие бесплатное, заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.