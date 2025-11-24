Ричмонд
Еще одну площадку для выгула собак обустроят в Красноярске до конца года

Специалисты уже провели планировку территории.

Работы по обустройству площадки для выгула и игр с собаками начались в общественном пространстве «Преолес» в Красноярске в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Специалисты уже провели планировку территории, а также начали отсыпку и установку ограждения. На площадке появятся специальные малые архитектурные формы — барьеры, препятствия, тоннель и другие. Они будут иметь безопасное для животных покрытие. Все работы проводят в сотрудничестве с кинологами. Для комфорта хозяев установят скамейки со сплошными навесами, а также урны и таблички с правилами поведения на площадке.

Площадку для выгула и занятий с животными жители просили обустроить в ходе преображения общественного пространства «Преолес». За его благоустройство по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проголосовали более 32 тыс. жителей города. Работы начнутся весной 2026 года. В этом году за счет средств городского бюджета на территории обустроили часть брусчатых и асфальтовых дорожек и сделали освещение.

Отметим, всего в городе функционирует 31 муниципальная площадка, еще пять оборудовали частные инвесторы. В этом году обустроили площадки на улицах Даурской, Матросова, Борисевича и проспекте Металлургов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.