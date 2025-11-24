TNI: Россия выходит вперед в новой космической гонке с Западом

Россия выходит вперед в новом витке космической гонки с Западом. Такое мнение в материале The National Interest выразил старший редактор по нацбезопасности Брэндон Вайхерт.
По словам обозревателя, об этом свидетельствует намерение «Роскосмоса» в ближайшие годы запустить четыре основных модуля для новой космической станции.
«В случае успеха Россия сохранит возможность самостоятельных пилотируемых полетов в космос на низкой околоземной орбите, а не будет вечно полагаться на устаревающую МКС под началом США», — отметил Вайхерт.
Он также назвал намерения России «тревожным сигналом» для Штатов, которые еще не осознали начало новой космической гонки, в которой Запад уже проигрывает. Тем временем РФ сможет усилить контроль в данном направлении, уменьшим зависимость от международных партнеров.
Ранее KP.RU сообщал, что «Роскосмос» сообщил о коррекции орбиты Международной космической станции для создания условий по прибытию на нее двух кораблей «Союз».