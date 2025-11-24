Ричмонд
В Подмосковье прошел забег к 204-й годовщине со дня рождения Достоевского

Бегуны преодолели около 25 км по пересеченной местности.

Забег, посвященный 204-й годовщине со дня рождения Федора Достоевского, состоялся в музее-усадьбе «Даровое» подмосковного Зарайска в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Жители города и гости из Коломны, Егорьевска и Рошаля преодолели около 25 км по пересеченной местности, повторив маршрут, по которому в XIX веке слуги семьи писателя ходили на рынок.

«Этот маршрут каждые выходные преодолевали помощники четы Достоевских, отправляясь на ярмарку за провизией», — отметил идейный вдохновитель забега Алексей Романов.

Памятный забег стал не только спортивным мероприятием, но и символом связи поколений, подчеркивающим важность культурного наследия.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.