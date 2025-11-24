Прощание с Лилией Юдиной пройдет в Москве 27 ноября

Прощание с народной артисткой РСФСР Лилией Юдиной пройдет в четверг, 27 ноября, в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Малого театра.
— По решению родных и близких церемония прощания с актрисой состоится 27 ноября в 14:00 в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке (Брюсов переулок, 15/2 стр. 3), — передает сайт театра.
Актриса скончалась 23 ноября на 97-м году жизни. По словам представителей Малого театра, Юдина была одной из ярчайших звезд отечественного театра и кино. На протяжении десятилетий она блистала на сцене Малого театра, вызывая восторг как у зрителей, так и у коллег. Актриса запомнились зрителям образами Элизы Дулиттл в «Пигмалионе», Абигайль в «Стакане воды» и Регины в «Привидении». Всего она сыграла на сцене театра около 50 ролей.
