Прощание с Лилией Юдиной пройдет в Москве 27 ноября

Актриса скончалась 23 ноября на 97-м году жизни. По словам представителей Малого театра, Юдина была одной из ярчайших звезд отечественного театра и кино. На протяжении десятилетий она блистала на сцене Малого театра, вызывая восторг как у зрителей, так и у коллег. Актриса запомнились зрителям образами Элизы Дулиттл в «Пигмалионе», Абигайль в «Стакане воды» и Регины в «Привидении». Всего она сыграла на сцене театра около 50 ролей.