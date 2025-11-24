Ричмонд
На Дону за 9 месяцев произвели сельхозпродукции почти на 305 млрд рублей

Ростовская область стала седьмой в стране по производству молока.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за первые девять месяцев этого года было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 304,8 млрд рублей.

— Индекс производства составил 80,7%, — прокомментировали в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики.

При этом по отдельным направлениям область занимает ведущие позиции в стране. К примеру, по производству зерновых и зернобобовых культур — третье, по овощам — пятое, по молоку и подсолнечнику — седьмое.

Объем изготовления пищевых продуктов вырос на 98,6%, напитков — на 102,2%.

