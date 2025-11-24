На Дону за 9 месяцев произвели сельхозпродукции почти на 305 млрд рублей

В Ростовской области за первые девять месяцев этого года было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 304,8 млрд рублей.
— Индекс производства составил 80,7%, — прокомментировали в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики.
При этом по отдельным направлениям область занимает ведущие позиции в стране. К примеру, по производству зерновых и зернобобовых культур — третье, по овощам — пятое, по молоку и подсолнечнику — седьмое.
Объем изготовления пищевых продуктов вырос на 98,6%, напитков — на 102,2%.
О рекордах, поддержке и почему на селе жить хорошо, рассказал заместитель губернатора Ростовской области по АПК.