Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что будет с пунктами, которые вычеркнули из плана США по Украине: на Западе придумали им применение

Bloomberg: вычеркнутые из мирного плана США пункты внесут в отдельные документы.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна судьба пунктов, которые были вычеркнуты из мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Издание Bloomberg считает, что им точно найдут применение.

По информации источника, вычеркнутые пункты из американского плана будут занесены в отдельный документ. Что это за документ и для чего послужит, пока неясно.

«Когда все вопросы будут урегулированы, а некоторые из них пока остаются неясными, например территориальные, президенты свяжутся, чтобы обсудить их, и, вероятно, подготовят почву для встречи, на которой они смогут окончательно доработать эту идею», — резюмировал представитель киевского режима, заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Брусило.

До этого стало известно, что план США по Украине сильно сократили. Ранее в нем было 28 пунктов, теперь стало 19. Известно, что из американского плана пропал пункт про суверенные замороженные российские активы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше