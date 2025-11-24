Что будет с пунктами, которые вычеркнули из плана США по Украине: на Западе придумали им применение

Стала известна судьба пунктов, которые были вычеркнуты из мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Издание Bloomberg считает, что им точно найдут применение.
По информации источника, вычеркнутые пункты из американского плана будут занесены в отдельный документ. Что это за документ и для чего послужит, пока неясно.
«Когда все вопросы будут урегулированы, а некоторые из них пока остаются неясными, например территориальные, президенты свяжутся, чтобы обсудить их, и, вероятно, подготовят почву для встречи, на которой они смогут окончательно доработать эту идею», — резюмировал представитель киевского режима, заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Брусило.
До этого стало известно, что план США по Украине сильно сократили. Ранее в нем было 28 пунктов, теперь стало 19. Известно, что из американского плана пропал пункт про суверенные замороженные российские активы.