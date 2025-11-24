Ричмонд
Есть люди, а есть твари: в Молдове хозяева выбросили домашнюю собачку породы чихуахуа на дорогу и… уехали

Предстоит поход к ветеринару, возможно будет открыть сбор средств на посещение ветклиники, сдачу анализов и последующее лечение.

Источник: Комсомольская правда

Этот пост Елизаветы Бурля в ФБ стал вирусным:

22.11 днём около 13:00 на трассе в 3-х километрах от въезда в село Моловата Веке случайно был найден песик породы чихуахуа.

Состояние пса каждый сможет оценить по фото и видео: этот маленький скелет, весь скрючившись от голода, холода и жажды из последних сил бежал на встречу машинам.

Мальчик, возраст не определен. Глазик воспален, так же как и ушки, которые он расчесал до корок. На лапах следы крови, возможно на него нападали дворовые собаки. Состояние зубов невозможно определить без консультации специалиста.

До последнего хочется верить в лучшее, что это случайность и малыш потерялся, и его все еще ищет и ждете его хозяин. ХОЗЯИН ОТЗОВИСЬ.

Последнее фото сделано через 9 часов, когда он хоть немного согрелся, поел и попил. Никто не знает, что пришлось пережить этому маленькому комочку. Предстоит поход к ветеринару, возможно будет открыть сбор средств на посещение ветклиники, сдачу анализов и последующее лечение.

Прошу всех кто обладает информацией о потерянной собаке и его хозяев, всех неравнодушных и желающих помочь, звонить по номеру 060999900 (Елизавета).