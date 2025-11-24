Есть люди, а есть твари: в Молдове хозяева выбросили домашнюю собачку породы чихуахуа на дорогу и… уехали

Последнее фото сделано через 9 часов, когда он хоть немного согрелся, поел и попил. Никто не знает, что пришлось пережить этому маленькому комочку. Предстоит поход к ветеринару, возможно будет открыть сбор средств на посещение ветклиники, сдачу анализов и последующее лечение.