Сергей Морозов: Национальная премия «Человек труда» станет долгосрочной программой

В Москве прошла церемония награждения лауреатов национальной премии «Человек труда». Ее победителями стали около 300 специалистов со всей России — настоящих профессионалов своего дела. В списке награжденных — инженеры, строители, машиностроители, энергетики, аграрии, врачи, педагоги, представители других специальностей.
Учредителями премии выступают «Единая Россия» и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. Церемонии награждения прошла в Центральном исполкоме партии. Обращаясь к лауреатам, заместитель руководителя фракции «Единой России», координатор партпроекта «Выбирай свое» Сергей Морозов подчеркнул: премия отмечает заслуги людей труда — тех, кого президент Владимир Путин не раз называл символом процветания страны, ее гордостью и мощью. «Сегодняшняя церемония — дань признания вам. Именно во многом опираясь на вас, президент запустил новые нацпроекты, которые стали по сути своей ключевыми базовыми инструментами созидания, формирования новой, настоящей и очень устремлённой в будущее страны», — отметил Морозов.
Он напомнил, что глава государства обозначил основные цели, среди которых — создание комфортной и безопасной среды для жизни, поддержка семей, забота о здоровье населения, повышение благополучия людей, создание возможностей для развития потенциала каждого человека, устойчивая экономика, технологическое лидерство страны. Сергей Морозов отметил, что единороссы активно участвуют в реализации нацпроектов, взаимодействуют с трудовыми коллективами, профсоюзами, представителями бизнес-сообщества и научной среды.
«Мы последовательно, советуясь с каждым из вас в отдельности и со всеми вместе, реализуем программы повышения престижа рабочих, инженерных профессий, развиваем движение наставничества, ветеранских организаций, создаём условия для молодых специалистов, формируем механизмы поддержки предприятий, которые должны обеспечить рост качества жизни и внедрение новых технологий», — рассказал парламентарий.
По словам руководителя партпроекта, в дальнейшем национальная премия «Человек труда» будет реализовываться как долгосрочная программа. Сейчас идет работа над созданием единого, крупнейшего в стране интернет-портала о Героях и людях труда. Кроме того, продолжается разработка концепции по организации на предприятиях музеев труда.
«Истории о заводах, фабриках, конструкторских бюро будут дополняться материалами из семейных архивов, фотографиями, рассказами, воспоминаниями, газетными вывесками, сохранившимися у потомков Героев труда», — рассказал Сергей Морозов.
Еще один важный проект, увековечивающий образ человека труда, называется «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».
«В этом проекте будет место и для Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций и предприятий, и для создания муралов, посвященных людям труда, и для всероссийских уроков “Города трудовой доблести”, — говорит Сергей Морозов.