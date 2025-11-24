Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Морозов: Национальная премия «Человек труда» станет долгосрочной программой

«Единая Россия» вручила награды около 300 лауреатам из разных регионов страны.

Источник: Комсомольская правда

В Москве прошла церемония награждения лауреатов национальной премии «Человек труда». Ее победителями стали около 300 специалистов со всей России — настоящих профессионалов своего дела. В списке награжденных — инженеры, строители, машиностроители, энергетики, аграрии, врачи, педагоги, представители других специальностей.

Учредителями премии выступают «Единая Россия» и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. Церемонии награждения прошла в Центральном исполкоме партии. Обращаясь к лауреатам, заместитель руководителя фракции «Единой России», координатор партпроекта «Выбирай свое» Сергей Морозов подчеркнул: премия отмечает заслуги людей труда — тех, кого президент Владимир Путин не раз называл символом процветания страны, ее гордостью и мощью. «Сегодняшняя церемония — дань признания вам. Именно во многом опираясь на вас, президент запустил новые нацпроекты, которые стали по сути своей ключевыми базовыми инструментами созидания, формирования новой, настоящей и очень устремлённой в будущее страны», — отметил Морозов.

Он напомнил, что глава государства обозначил основные цели, среди которых — создание комфортной и безопасной среды для жизни, поддержка семей, забота о здоровье населения, повышение благополучия людей, создание возможностей для развития потенциала каждого человека, устойчивая экономика, технологическое лидерство страны. Сергей Морозов отметил, что единороссы активно участвуют в реализации нацпроектов, взаимодействуют с трудовыми коллективами, профсоюзами, представителями бизнес-сообщества и научной среды.

«Мы последовательно, советуясь с каждым из вас в отдельности и со всеми вместе, реализуем программы повышения престижа рабочих, инженерных профессий, развиваем движение наставничества, ветеранских организаций, создаём условия для молодых специалистов, формируем механизмы поддержки предприятий, которые должны обеспечить рост качества жизни и внедрение новых технологий», — рассказал парламентарий.

По словам руководителя партпроекта, в дальнейшем национальная премия «Человек труда» будет реализовываться как долгосрочная программа. Сейчас идет работа над созданием единого, крупнейшего в стране интернет-портала о Героях и людях труда. Кроме того, продолжается разработка концепции по организации на предприятиях музеев труда.

«Истории о заводах, фабриках, конструкторских бюро будут дополняться материалами из семейных архивов, фотографиями, рассказами, воспоминаниями, газетными вывесками, сохранившимися у потомков Героев труда», — рассказал Сергей Морозов.

Еще один важный проект, увековечивающий образ человека труда, называется «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».

«В этом проекте будет место и для Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций и предприятий, и для создания муралов, посвященных людям труда, и для всероссийских уроков “Города трудовой доблести”, — говорит Сергей Морозов.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше