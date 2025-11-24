Ричмонд
В больницу села Варна Челябинской области поступил аппарат ИВЛ

Устройство обеспечивает максимально щадящую поддержку дыхания.

Новый аппарат искусственной вентиляции легких получило детское отделение районной больницы села Варна Челябинской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Аппарат подходит для пациентов любого возраста и веса, включая новорожденных с экстремально низкой массой тела. Его ключевое преимущество — высокая чувствительность и способность обеспечивать максимально щадящую поддержку дыхания. Это особенно важно для детей с тяжелыми поражениями легких.

«Использование такого современного оборудования позволяет не только бороться за жизнь ребенка в критические моменты, но и минимизировать риск инвалидности и хронических болезней легких в будущем. Это серьезный шаг вперед в улучшении качества медицинской помощи, оказываемой в нашем районе», — отметила врач анестезиолог-реаниматолог районной больницы Юлия Бикташева.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение.

новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить.

ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С.

помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система.

реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа.

по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению.

Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.