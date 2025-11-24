Боец СВО из Ленинградской области пообещал заплатить миллион рублей за кота

Участник специальной военной операции на Украине из поселка Славянка Ленинградской области не может найти своего кота по кличке Космос и выразил готовность заплатить за него миллион рублей. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщил Mash.
Военнослужащий завел кота пять лет назад, и за это время питомец часто помогал ему — однажды животное предупредило хозяева и его сослуживцев о взрыве, начав мяукать.
— Кот пропал летом, когда хозяин не взял его в очередную командировку. Друзья пришли кормить пушистого и увидели открытую форточку в доме на Ростовской улице. Военный уверяет, что кот преданный и умный — убежать он не мог. Предполагает, что Космоса забрал кто-то из соседей, — говорится в публикации.
Кот откликается на свою кличку и приучен к туалету, а также на его ушах заметны небольшие раны от осколков, передает Telegram-канал.
15 ноября бойцы группировки войск «Восток» на Запорожском направлении рассказали, что им помогает кот по кличке Маркиз. По словам бойца с позывным «Чукча», животное сопровождает их во время боевых выходов и ведет себя так, будто чувствует угрозу заранее.