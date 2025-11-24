Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец СВО из Ленинградской области пообещал заплатить миллион рублей за кота

Участник специальной военной операции на Украине из поселка Славянка Ленинградской области не может найти своего кота по кличке Космос и выразил готовность заплатить за него миллион рублей. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщил Mash.

Участник специальной военной операции на Украине из поселка Славянка Ленинградской области не может найти своего кота по кличке Космос и выразил готовность заплатить за него миллион рублей. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщил Mash.

Военнослужащий завел кота пять лет назад, и за это время питомец часто помогал ему — однажды животное предупредило хозяева и его сослуживцев о взрыве, начав мяукать.

— Кот пропал летом, когда хозяин не взял его в очередную командировку. Друзья пришли кормить пушистого и увидели открытую форточку в доме на Ростовской улице. Военный уверяет, что кот преданный и умный — убежать он не мог. Предполагает, что Космоса забрал кто-то из соседей, — говорится в публикации.

Кот откликается на свою кличку и приучен к туалету, а также на его ушах заметны небольшие раны от осколков, передает Telegram-канал.

15 ноября бойцы группировки войск «Восток» на Запорожском направлении рассказали, что им помогает кот по кличке Маркиз. По словам бойца с позывным «Чукча», животное сопровождает их во время боевых выходов и ведет себя так, будто чувствует угрозу заранее.