Главреда издания «Молодежь Дагестана» обвинили в мошенничестве и арестовали

Магомеда Магомедова заключили под стражу до 20 января.

Источник: АиФ Воронеж

Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу главного редактора газеты «Молодёжь Дагестана» Магомеда Магомедова до 20 января. Об этом заявила руководитель объединённой пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.

«Суд избрал в отношении Магомеда Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — уточнила она.

В отношении Магомедова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, будучи генеральным директором ГАУ РД «РИА “Дагестан “”, Магомедов незаконно издавал приказы о приёме на работу людей, которые фактически не выполняли трудовые обязанности. В течение нескольких лет он перечислял им бюджетные средства на банковские счета, тем самым похищая деньги.

Кроме того, по данным следствия, он заключал фиктивные договоры на выполнение работ, что также привело к хищению значительных средств. Общий ущерб квалифицируется как особо крупный.

Ранее стало известно, что 36-летнего бизнесмена Эльдара Насрулаева приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о взрыве на автозаправке в Махачкале в 2023 году, жертвами которого стали 33 человека.