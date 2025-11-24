Главреда издания «Молодежь Дагестана» обвинили в мошенничестве и арестовали

По версии следствия, будучи генеральным директором ГАУ РД «РИА “Дагестан “”, Магомедов незаконно издавал приказы о приёме на работу людей, которые фактически не выполняли трудовые обязанности. В течение нескольких лет он перечислял им бюджетные средства на банковские счета, тем самым похищая деньги.