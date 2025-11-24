Главреда издания «Молодежь Дагестана» обвинили в мошенничестве и арестовали

Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу главного редактора газеты «Молодёжь Дагестана» Магомеда Магомедова до 20 января. Об этом заявила руководитель объединённой пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.
«Суд избрал в отношении Магомеда Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — уточнила она.
В отношении Магомедова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, будучи генеральным директором ГАУ РД «РИА “Дагестан “”, Магомедов незаконно издавал приказы о приёме на работу людей, которые фактически не выполняли трудовые обязанности. В течение нескольких лет он перечислял им бюджетные средства на банковские счета, тем самым похищая деньги.
Кроме того, по данным следствия, он заключал фиктивные договоры на выполнение работ, что также привело к хищению значительных средств. Общий ущерб квалифицируется как особо крупный.
