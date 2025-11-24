55-летний житель Сибая бесследно пропал 12 дней назад: волонтеры обратились к гражданам за помощью

Уже почти две недели длятся поиски пропавшего 55-летнего жителя Башкирии Азата Мусина. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 13 ноября, он ушел из дома городе Сибай и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Предположительно был одет в светло-молочную куртку, синие джинсы, темные кроссовки.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.