55-летний житель Сибая бесследно пропал 12 дней назад: волонтеры обратились к гражданам за помощью

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 13 ноября, он ушел из дома городе Сибай и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Предположительно был одет в светло-молочную куртку, синие джинсы, темные кроссовки.