Красноярские предприниматели модернизировали котельное оборудование

Первые предприниматели Красноярска завершили замену устаревшего котельного оборудования на современное и экологичное по программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
«Предприниматели края активно откликаются на призыв улучшить экологию и отмечают важность оказываемой помощи. Благодарен бизнес-сообществу за ответственную позицию и готовность модернизировать производство», — отметил министр экологии края Владимир Часовитин.
Участники программы установили новые отопительные системы с использованием мер господдержки. Одним из первых полный цикл замены оборудования завершило предприятие «Прокатсервис».
«Государственная поддержка стала решающим фактором для модернизации. После установки нового оборудования мы увидели кардинальные изменения: на предприятии стало чисто, запыленность полностью исчезла. Теперь вся работа автоматизирована», — поделился руководитель компании Анатолий Мешков.
Напомним, с 1 сентября в городах-участниках проекта «Чистый воздух» — Красноярске, Ачинске, Минусинске и Лесосибирске — введены ограничения на использование низкокачественного угля в котлах ручной загрузки. По поручению губернатора Михаила Котюкова действует комплекс мер поддержки для предпринимателей региона при переходе на более экологичные системы отопления. Малый и средний бизнес может не только получить субсидию до 500 тыс. рублей, но и взять льготный кредит до 20 млн рублей или микрозаем до 5 млн рублей.
Эти средства можно направить на покупку, доставку, установку нового оборудования, а также на подключение к центральному теплоснабжению. Готовность модернизировать свои отопительные системы уже выразили более 200 предпринимателей.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.