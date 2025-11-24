Красноярские предприниматели модернизировали котельное оборудование

Напомним, с 1 сентября в городах-участниках проекта «Чистый воздух» — Красноярске, Ачинске, Минусинске и Лесосибирске — введены ограничения на использование низкокачественного угля в котлах ручной загрузки. По поручению губернатора Михаила Котюкова действует комплекс мер поддержки для предпринимателей региона при переходе на более экологичные системы отопления. Малый и средний бизнес может не только получить субсидию до 500 тыс. рублей, но и взять льготный кредит до 20 млн рублей или микрозаем до 5 млн рублей.