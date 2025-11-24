В Румынии уничтожили 17 млн доз просроченных вакцин от коронавируса

При этом отмечается, что в настоящее время в аптеках и медучреждениях Румынии вакцин от коронавируса не осталось. В Минздраве страны сообщили о переговорах с производителями вакцин, чтобы найти решения для получения препаратов для людей, желающих периодически вакцинироваться.