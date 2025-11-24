Ричмонд
В Румынии уничтожили 17 млн доз просроченных вакцин от коронавируса

При этом в аптеках и медучреждениях Румынии вакцин от коронавируса не осталось.

Источник: АиФ Воронеж

Власти Румынии уничтожили 17 миллионов просроченных доз вакцин от COVID-19, передает местный портал G4Media.

По информации журналистов, после пандемии коронавируса граждане проявляли малый интерес к вакцинации, из-за чего вакцины оказались просрочены.

При этом отмечается, что в настоящее время в аптеках и медучреждениях Румынии вакцин от коронавируса не осталось. В Минздраве страны сообщили о переговорах с производителями вакцин, чтобы найти решения для получения препаратов для людей, желающих периодически вакцинироваться.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в мире распространяется новый респираторно-синцитиальный вирус — такой же опасный, как COVID-19.