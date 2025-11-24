Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые нашли связь между 4-дневной рабочей неделей и хорошим самочувствием

Ученые подтвердили пользу четырехдневной рабочей недели для сотрудников.

Источник: Аргументы и факты

Четырехдневная рабочая неделя без снижения зарплаты улучшает самочувствие сотрудников и снижает риск выгорания. К такому выводу пришла международная группа исследователей, результаты работы опубликованы в журнале NHB.

В проекте участвовали 141 организация из США, Канады, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. На протяжении полугода сотрудников переводили на 80% прежнего рабочего времени при сохранении зарплаты. Для этого работодатели оптимизировали процессы, сокращали низкоэффективные задачи и пересматривали графики. Всего в исследовании участвовали 2896 человек.

В результате участники эксперимента сообщили о снижении уровня профессионального выгорания, а также об улучшении психического и физического здоровья. При этом увеличился уровень удовлетворенности работой.

По мнению авторов, главными факторами улучшения самочувствия являются более качественный сон, снижение утомляемости и рост так называемой рабочей способности — ощущения, что человек справляется с задачами лучше.

Ранее сообщалось, что ученые нашли связь между наличием домашних животных и тревожностью у детей.