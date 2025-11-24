Ученые нашли связь между 4-дневной рабочей неделей и хорошим самочувствием

Четырехдневная рабочая неделя без снижения зарплаты улучшает самочувствие сотрудников и снижает риск выгорания. К такому выводу пришла международная группа исследователей, результаты работы опубликованы в журнале NHB.
В проекте участвовали 141 организация из США, Канады, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. На протяжении полугода сотрудников переводили на 80% прежнего рабочего времени при сохранении зарплаты. Для этого работодатели оптимизировали процессы, сокращали низкоэффективные задачи и пересматривали графики. Всего в исследовании участвовали 2896 человек.
В результате участники эксперимента сообщили о снижении уровня профессионального выгорания, а также об улучшении психического и физического здоровья. При этом увеличился уровень удовлетворенности работой.
По мнению авторов, главными факторами улучшения самочувствия являются более качественный сон, снижение утомляемости и рост так называемой рабочей способности — ощущения, что человек справляется с задачами лучше.
Ранее сообщалось, что ученые нашли связь между наличием домашних животных и тревожностью у детей.