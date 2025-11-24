Ученые нашли связь между 4-дневной рабочей неделей и хорошим самочувствием

В проекте участвовали 141 организация из США, Канады, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. На протяжении полугода сотрудников переводили на 80% прежнего рабочего времени при сохранении зарплаты. Для этого работодатели оптимизировали процессы, сокращали низкоэффективные задачи и пересматривали графики. Всего в исследовании участвовали 2896 человек.