В кубанской станице Благовещенской построят офис врача общей практики

Офис врача общей практики построят в станице Благовещенской Краснодарского края в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации города-курорта Анапы.
Сейчас на объекте идут прокладка инженерных сетей, разводка электричества, подготовка стен к штукатурке и монтаж вентиляционных коробов. Всего на площадке задействованы около 20 рабочих.
«В просторном офисе врача общей практики площадью 500 квадратных метров на улице Черноморской, помимо медицинского приема, будет организован дневной стационар. Предусмотрены благоустройство и озеленение прилегающей территории», — отметил директор подрядной организации Артем Мусаэлян.
Офис врача общей практики планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.