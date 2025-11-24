Ричмонд
Стоматолог Денисова рассказала о пользе поцелуев для профилактики кариеса

Поцелуи могут оказаться очень полезными для предотвращения кариеса. Об этом рассказала стоматолог-терапевт Екатерина Денисова.

Врач отметила, что во время поцелуев увеличивается выработка слюны, которая содержит белки, включая муцины и ферменты. Эти белки, по словам специалиста, образуют защитную пленку на эмали и способствуют поддержанию стабильности ее минерального состава.

— Слюна нейтрализует кислоты, которые разрушают эмаль зубов. Нейтрализация кислот — важный фактор в профилактике кариеса, — отметила Денисова.

Существует даже примерная рекомендация: согласно исследованию специалистов из Эквадора, для защиты от кариеса хватает одного 40-секундного поцелуя.

Кроме того, слюна содержит вещества с антибактериальными свойствами, такие как лактоферрин и лактопероксидаза. Также в ней присутствуют пептиды и иммуноглобулины, которые играют важную роль в функционировании иммунной системы, передает «Газета.ру».

Питание также напрямую влияет на состояние эмали, а некоторые продукты способны даже восстановить ее прочность. Стоматолог Евгений Прокопенко рассказал, какая еда может поспособствовать здоровью полости рта.