Стоматолог Денисова рассказала о пользе поцелуев для профилактики кариеса

Кроме того, слюна содержит вещества с антибактериальными свойствами, такие как лактоферрин и лактопероксидаза. Также в ней присутствуют пептиды и иммуноглобулины, которые играют важную роль в функционировании иммунной системы, передает «Газета.ру».