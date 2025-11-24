Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Силы ПВО сбили 40 дронов ВСУ над шестью регионами РФ за шесть часов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 20:00 уничтожили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Московской, Курской, Брянской и Калужской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 20:00 уничтожили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Московской, Курской, Брянской и Калужской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— 14 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 8 БПЛА, летевших на Москву, 10 БПЛА — над территорией Республики Крым, 9 БПЛА — над акваторией Черного моря, 3 БПЛА — над территорией Брянской области, 3 БПЛА — над территорией Калужской области, 1 БПЛА — над территорией Курской области, — передает Telegram-канал ведомства.

В ночь с 23 на 24 ноября российские силы ПВО уничтожили 93 беспилотника ВСУ в небе над территорией Краснодарского края, Нижегородской и Воронежской областей, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Больше всего вражеских дронов, в частности 45 летательных аппаратов, российская армия сбила в небе над Краснодарским краем.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше