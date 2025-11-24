Минобороны: Силы ПВО сбили 40 дронов ВСУ над шестью регионами РФ за шесть часов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 20:00 уничтожили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Московской, Курской, Брянской и Калужской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— 14 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 8 БПЛА, летевших на Москву, 10 БПЛА — над территорией Республики Крым, 9 БПЛА — над акваторией Черного моря, 3 БПЛА — над территорией Брянской области, 3 БПЛА — над территорией Калужской области, 1 БПЛА — над территорией Курской области, — передает Telegram-канал ведомства.
В ночь с 23 на 24 ноября российские силы ПВО уничтожили 93 беспилотника ВСУ в небе над территорией Краснодарского края, Нижегородской и Воронежской областей, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Больше всего вражеских дронов, в частности 45 летательных аппаратов, российская армия сбила в небе над Краснодарским краем.