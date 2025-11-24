National Interest: Россия обгоняет США в космической гонке

Пуск первого модуля намечен на декабрь 2027 года, а всего до 2032 года планируется запустить еще пять модулей, в том числе два целевых. Об этом свидетельствуют планы российской космической корпорации «Роскосмос». Новая станция, по словам Вайхерта, указывает на значительные изменения в космической стратегии России, которые направлены на усиление собственного контроля и уменьшение зависимости от международных партнеров.