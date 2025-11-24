Ричмонд
ВККС дала согласие на арест судьи из Кургана по делу об освобождении члена ОПГ

ВККС удовлетворила представление об аресте экс-судьи Валерия Козлова, подозреваемого в незаконном освобождении члена ОПГ в 2020 году.

Источник: Комсомольская правда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на арест экс-судьи из Курганской области Валерия Козлова по делу о незаконном освобождении члена организованной преступной группировки «Локомотив» Виталия Звонарева. Об этом сообщает ТАСС.

«Представление о даче согласия на исполнение решения об избрании меры пресечения Козлову в виде содержания под стражей удовлетворить», — говорится в сообщении.

Козлова подозревают во взятке и пособничестве совершению преступления в 2000-х годах. Виталий Звонарев в составе ОПГ совершил несколько разбойных нападений, в 2002 году его приговорили к 22 годам лишения свободы. Однако в 2020 году он был досрочно освобожден, несмотря на противоречащие этому факторы.

Ранее KP.RU сообщал, что на Урале арестовали семь человек, подозреваемых в организации схемы по хищению единовременных выплат бойцам СВО, отправляемых в зону конфликта.