ВККС дала согласие на арест судьи из Кургана по делу об освобождении члена ОПГ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на арест экс-судьи из Курганской области Валерия Козлова по делу о незаконном освобождении члена организованной преступной группировки «Локомотив» Виталия Звонарева. Об этом сообщает ТАСС.
«Представление о даче согласия на исполнение решения об избрании меры пресечения Козлову в виде содержания под стражей удовлетворить», — говорится в сообщении.
Козлова подозревают во взятке и пособничестве совершению преступления в 2000-х годах. Виталий Звонарев в составе ОПГ совершил несколько разбойных нападений, в 2002 году его приговорили к 22 годам лишения свободы. Однако в 2020 году он был досрочно освобожден, несмотря на противоречащие этому факторы.
