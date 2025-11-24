ВККС дала согласие на арест судьи из Кургана по делу об освобождении члена ОПГ

Козлова подозревают во взятке и пособничестве совершению преступления в 2000-х годах. Виталий Звонарев в составе ОПГ совершил несколько разбойных нападений, в 2002 году его приговорили к 22 годам лишения свободы. Однако в 2020 году он был досрочно освобожден, несмотря на противоречащие этому факторы.