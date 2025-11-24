На продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина завели дело о мошенничестве

Продюсер Андрей Разин, известный по работе с группой «Ласковый май», стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Информацию подтвердило агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката Асель Мухтарову-Казарновскую.
«Уголовное дело возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен» — процитировало агентство слова представителя защиты.
В качестве потерпевшей по делу проходит вдова поэта. Разину инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание по которой достигает десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, продюсер систематически использовал фальшивый договор с Кузнецовым для незаконного получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений.
