Полиция задержала 95 болельщиков, бесчинствовавших после дерби «Спартак» — ЦСКА

После драки на матче «Спартак» — ЦСКА в ноябре 2024 года правоохранители усилили контроль за фанатами с помощью биометрической системы распознавания лиц — с её помощью удалось быстро установить личности участников массовой потасовки, аналогичной инциденту на «Открытие Арене» в 2022 году, когда после матча были задержаны более 120 человек.