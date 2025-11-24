Семенович рассказала, как борется с соблазнами в еде

Семенович поделилась, как ей удается сохранять фигуру.
Певица Анна Семенович для поддержания фигуры старается придерживаться строгих диет. Звезда в беседе с журналистами рассказала о своем подходе к питанию.
«Я по возможности делаю все, что от меня зависит, дабы иметь стройную фигуру», — сообщила Семенович «Общественной службе новостей». Она уточнила, что старается сидеть на строгих диетах, однако часто срывается.
По словам артистки, ей нелегко долго соблюдать режим питания. «Я, честно говоря, люблю поесть. на свете так много разных вкусных сладостей и калорийных блюд, что иногда не удается удержаться», — призналась певица.
По словам Семенович, она экспериментирует с разными подходами к питанию, стремясь сохранить молодость и подтянутую фигуру. После срывов она садится на жесткую диету, а в спортивных тренировках сочетает силовые нагрузки с кардиотренировками.