Второй тур правового турнира «Сила Закона» пройдет в Беларуси 27 ноября

Интеллектуальные соревнования во втором туре включают ответы на вопросы теста, а также написание эссе. Тестирование проводится в онлайн-формате на площадке Детского правового сайта. Учащимся будет предложено ответить на 20 вопросов по теме «Активность молодежи по созданию комфортной среды для жизни». Написание эссе во втором туре проекта — новшество этого года, ранее такое конкурсное задание предполагалось только для финалистов. Темы творческих заданий участники узнают только в день проведения.