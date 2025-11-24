Второй тур правового турнира «Сила Закона» пройдет в Беларуси 27 ноября

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй тур V Республиканского правового турнира «Сила закона» пройдет 27 ноября. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете конкурса.
«К участию в турнире приглашались учащиеся 9−11-х классов школ и гимназий республики. Всего поступило более 30 тыс. заявок. Во время классных и информационных часов в 134 учреждениях образования в единый день, 20 ноября, прошел первый отборочный тур. Теперь 399 его победителей встретятся на областном (Минском городском) туре, который также пройдет в единый день — 27 ноября», — рассказали организаторы.
Интеллектуальные соревнования во втором туре включают ответы на вопросы теста, а также написание эссе. Тестирование проводится в онлайн-формате на площадке Детского правового сайта. Учащимся будет предложено ответить на 20 вопросов по теме «Активность молодежи по созданию комфортной среды для жизни». Написание эссе во втором туре проекта — новшество этого года, ранее такое конкурсное задание предполагалось только для финалистов. Темы творческих заданий участники узнают только в день проведения.
«Победители второго тура будут определены в трех категориях — среди 9-х, 10-х и 11-х классов. Им предстоит представлять свой регион в финале, который пройдет 4 декабря в столице, на юридическом факультете БГУ», — дополнили организаторы.
Цели проекта — правовое просвещение старшеклассников, повышение их интереса к законодательству, формирование у учащихся правовой культуры, углубление знаний о правах и обязанностях несовершеннолетних, формирование практического опыта реализации прав и законных интересов, исполнения ими своих обязанностей, активизация деятельности общественных организаций по правовому просвещению, развитие навыков использования современных технологий.
Подготовку и проведение турнира обеспечивают организаторы: Министерство образования, Национальный центр законодательства и правовой информации, Белорусский республиканский союз молодежи. Соорганизаторами выступают Белорусский государственный университет, Белорусский республиканский союз юристов, Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета, Белорусская республиканская коллегия адвокатов и другие организации. -0-