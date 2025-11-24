Названы дата и место прощания с заслуженной артисткой РФ Валентиной Шарыкиной

Прощание с заслуженной артисткой Российской Федерации Валентиной Шарыкиной будет проходить 26 ноября в Театре Сатиры, где она долгие годы выступала. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
«Это печальное событие для всего коллектива Театра Сатиры, для всех тех, кто знал и любил Валентину Дмитриевну. Всю свою профессиональную жизнь Валентина Шарыкина посвятила служению Театру Сатиры», — указано в заявлении.
Отмечается, что в театральную труппу женщина попала сразу после окончания учебы в Щукинском училище. Тогда его принял на службу советский режиссер Валентин Плучек.
В театре также добавили, что близкие и коллеги Шарыкиной считали поистине верным и надежным другом, который всегда помогал людям.
Недавно стало известно, что в Москве люди также смогут попрощаться с народной артисткой РСФСР Лилией Юдиной. Поминальное мероприятие состоится 27 ноября в храме Воскресения Словущего.