Названы дата и место прощания с заслуженной артисткой РФ Валентиной Шарыкиной

Прощание с актрисой Валентиной Шарыкиной пройдет в Москве 26 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Прощание с заслуженной артисткой Российской Федерации Валентиной Шарыкиной будет проходить 26 ноября в Театре Сатиры, где она долгие годы выступала. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Это печальное событие для всего коллектива Театра Сатиры, для всех тех, кто знал и любил Валентину Дмитриевну. Всю свою профессиональную жизнь Валентина Шарыкина посвятила служению Театру Сатиры», — указано в заявлении.

Отмечается, что в театральную труппу женщина попала сразу после окончания учебы в Щукинском училище. Тогда его принял на службу советский режиссер Валентин Плучек.

В театре также добавили, что близкие и коллеги Шарыкиной считали поистине верным и надежным другом, который всегда помогал людям.

Недавно стало известно, что в Москве люди также смогут попрощаться с народной артисткой РСФСР Лилией Юдиной. Поминальное мероприятие состоится 27 ноября в храме Воскресения Словущего.