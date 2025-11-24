В Можайском районе Москвы построили многоквартирный дом

Многоквартирный дом возвели в Можайском районе Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В Можайском районе возвели трехсекционный жилой комплекс по адресу: улица Говорова, дом 14а. В новостройке — 121 квартира с улучшенной отделкой, четыре из которых адаптированы для маломобильных граждан. Суммарная жилая площадь превышает 7 тысяч квадратных метров. Есть подземный паркинг, а во дворе провели комплексное благоустройство и оборудовали детскую площадку на специальном прорезиненном покрытии, чтобы обеспечить безопасность детей», — добавил Овчинский.
На территории жилого комплекса создали безбарьерную среду. Перед подъездами и в вестибюлях нет лестниц и порогов, они расположены на одном уровне с улицей. В подъездах оборудовали комнаты для консьержей и колясочные.
«Мосгосстройнадзор контролировал возведение дома на земельном участке площадью 0,3 гектара на всех этапах. На объекте суммарно было проведено 12 выездных проверок. По результатам итогового контрольно-надзорного мероприятия инспекторы комитета оформили заключение о соответствии здания требованиям утвержденной проектной документации», — отметил председатель комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзора) Антон Слободчиков.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.