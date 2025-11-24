В Можайском районе Москвы построили многоквартирный дом

«В Можайском районе возвели трехсекционный жилой комплекс по адресу: улица Говорова, дом 14а. В новостройке — 121 квартира с улучшенной отделкой, четыре из которых адаптированы для маломобильных граждан. Суммарная жилая площадь превышает 7 тысяч квадратных метров. Есть подземный паркинг, а во дворе провели комплексное благоустройство и оборудовали детскую площадку на специальном прорезиненном покрытии, чтобы обеспечить безопасность детей», — добавил Овчинский.