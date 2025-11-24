Курганская область выполнила обязательства по восстановлению жилья в Краснодоне

Курганская область полностью выполнила работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов в Краснодонском округе, которые изначально были запланированы на 2025 год. Строительные мероприятия охватили пять объектов в городах Краснодон, Суходольск, Молодогвардейск, а также в поселке Краснодон. Об этом сообщает Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.