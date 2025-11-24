Ричмонд
22-летняя горе-мамашка бросила ребенка и лишила его денег: ФССП Башкирии объявила ее в розыск

ФССП Башкирии разыскивает 22-летнюю должницу по алиментам.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии судебные приставы Янаульского района объявили в розыск 22-летнюю Адель Гайнетдинову за уклонение от уплаты алиментов на содержание ребенка. Общая сумма задолженности, как сообщает пресс-служба ведомства, превышает 240 тысяч рублей.

Ранее на девушку завели исполнительное производство о взыскании денежных средств на содержание ребенка. Однако решение суда она не исполняет: не является в ФССП и скрывается от приставов. По последнему известному месту жительства обнаружить ее не удалось.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Адель Гайнетдиновой, просят сообщить в дежурную часть ФССП Башкирии по телефонам: 8 (34760) 5−50−85 или 8 (347) 273−56−40.

