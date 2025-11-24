Над Москвой формируется зона полярных сияний: что известно

Над московским регионом формируется зона полярных сияний. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«В восточном полушарии Земли в данный момент наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний, нижняя граница которой спустилась за последние полчаса до широт примерно 55 градусов (Москва, Казань, Нижний Новгород)», — говорится в сообщении Telegram-канала ИКИ РАН. Что касается магнитных бурь, то их усиление пока не наблюдается.
Центр аврорального овала находится в Восточной Сибири. В центральные европейские части страны сияние придёт через 3−4 часа. Учёные считают, что вероятность сохранения яркости высока. Лаборатория объяснила: сияния вызваны недооценённой корональной дырой на Солнце.
Ранее KP.RU сообщил, что в начале ноября 2025 года небо над несколькими регионами России озарили мощные полярные сияния. Они были вызваны возмущениями на Солнце. После них Землю накрыла череда сильнейших магнитных бурь.