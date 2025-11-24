Над Москвой формируется зона полярных сияний: что известно

«В восточном полушарии Земли в данный момент наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний, нижняя граница которой спустилась за последние полчаса до широт примерно 55 градусов (Москва, Казань, Нижний Новгород)», — говорится в сообщении Telegram-канала ИКИ РАН. Что касается магнитных бурь, то их усиление пока не наблюдается.