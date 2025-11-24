Как прошёл суд по делу Чекалиных: Life.ru публикует подробности

Видео © Life.ru.
После заседания Валерия Чекалина пожаловалась на ухудшение здоровья: у неё анемия и кистоз, из-за чего она не может пройти второй скрининг. Она выразила уверенность в силе позиции своей защиты, отметив, что в материалах дела отсутствуют доказательства, а её нынешний партнёр, тренер по танцам Луис, поддерживает её как морально, так и материально. По её словам, они больше года вместе и сознательно планировали ребёнка, которого считает «данным Богом». Также она сообщила, что у её старшего сына до сих пор не восстановилось лёгкое после травмы, и на реабилитацию может уйти от полугода до года.
Артём Чекалин в разговоре с корреспондентом Life.ru подтвердил, что его младший сын получил ушиб лёгкого из-за падения стола, но сейчас чувствует себя хорошо. Он признался, что боится предстоящих судебных заседаний, однако уже привык жить с этим страхом и не питает особых надежд. При этом защита настаивает, что обвинение должно касаться именно налоговых, а не финансовых нарушений.
В марте 2023 года блогеров задержали, позже их отправили под домашний арест. Соучастник Чекалиных, предприниматель Роман Вишняк, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал признательные показания. Чекалины отрицали обвинения, утверждая, что вели законную предпринимательскую деятельность и исправно платили налоги как самозанятые. Сегодня гагаринский суд Москвы оставил уголовное дело Валерии и Артёма Чекалиных без изменений и отказался возвращать его в прокуратуру.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.