Как прошёл суд по делу Чекалиных: Life.ru публикует подробности

После заседания Валерия Чекалина пожаловалась на ухудшение здоровья: у неё анемия и кистоз, из-за чего она не может пройти второй скрининг. Она выразила уверенность в силе позиции своей защиты, отметив, что в материалах дела отсутствуют доказательства, а её нынешний партнёр, тренер по танцам Луис, поддерживает её как морально, так и материально. По её словам, они больше года вместе и сознательно планировали ребёнка, которого считает «данным Богом». Также она сообщила, что у её старшего сына до сих пор не восстановилось лёгкое после травмы, и на реабилитацию может уйти от полугода до года.