Завершилось народное голосование премии «Россия — страна возможностей»

«Когда профессиональная экспертиза соединяется с оценкой людей, которые видят результат работы “в поле”, возникает особая прозрачность и доверие к итогам рейтинга. Так мы получаем объективную картину, в которой важны и профессиональный взгляд, и человеческое признание. Одни проекты поражают инновационностью, другие — способностью объединять людей и менять целые территории. И только живое взаимодействие профессионалов и общества позволяет увидеть полную картину — не сухие показатели, а человеческие истории, стремление созидать и помогать. Премия — это место, где встречаются смысл, энергия и реальные изменения, которые создают будущее нашей страны», — отметил Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» и эксперт премии.