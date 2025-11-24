Курсы повышения квалификации прошли 200 педагогов Волгоградской области

Федеральные курсы повышения квалификации проекта «Разговоры о важном» прошли 200 педагогов Волгоградской области, сообщили в региональном комитете образования и науки. Обучение было организовано в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети».
Занятия проводились на площадке Волгоградской областной библиотеки имени М. Горького. Педагоги отрабатывали практические занятия по учебно-методическим комплексам, слушали лекцию о развитии гибких навыков, а также посещали мастер-классы, на которых коллеги-практики делились эффективными методиками проведения внеурочных занятий.
Отметим, «Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий, которые проводятся по понедельникам во всех школах и колледжах страны. Основные темы связаны с семейными ценностями, искусством, наукой, историей и жизнью современной России.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.