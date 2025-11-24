Крыша протекает, трубы неисправны, подвал топит: жильцы аварийного дома из Соликамска направили жалобу в СК

«Кровля здания 1965 года постройки протекает и разрушается, инженерные коммуникации неисправны, подвальные помещения регулярно топит. Несмотря на признание дома аварийным в 2019 году, благоустроенное жилье собственникам квартир еще не предоставили. При этом срок расселения определен на 2031 год», — указано в telegram-канале СКР.