SCMP: Японец выиграл в лотерею почти четыре миллиона долларов и скрыл их от жены

В Японии 66-летний местный житель, семье которого не хватало средств на жизнь, выиграл в лотерею 3,8 миллиона долларов. Но мужчина не назвал жене всю сумму выигрыша, отдав ей только 32 тысячи долларов, которые ушли на ремонт дома. Об этом сообщила газета South China Morning Post.