SCMP: Японец выиграл в лотерею почти четыре миллиона долларов и скрыл их от жены

В Японии 66-летний местный житель, семье которого не хватало средств на жизнь, выиграл в лотерею 3,8 миллиона долларов. Но мужчина не назвал жене всю сумму выигрыша, отдав ей только 32 тысячи долларов, которые ушли на ремонт дома. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
Оставшиеся средства японец потратил на премиальный автомобиль и одиночные путешествия. Машину он оставлял на городской парковке, а с работы возвращался в старой одежде, чтобы никто не узнал об обмане. Спустя время мужчина осознал, что променял любовь семьи на одиночество.
— Если бы эти деньги были заработаны моим трудом, я бы гордился. Но легкие деньги вызывают неприятные воспоминания и потрясли мою жизнь, — подчеркнул пенсионер.
В результате он положил остатки средств в банк, указав бенефициарами членов своей семьи, передает газета.
Жительница Китая решила развестись с мужем после того, как узнала, что тот перевел любимой стримерше 168 тысяч долларов из 1,1 миллиона долларов, выигранных им в лотерею. Позднее мужчина отправился со знаменитостью в совместную поездку на четыре дня.