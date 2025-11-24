«Следует прислушиваться к организму»: врач оценил аскетичный образ жизни Якубовича

Телеведущий Леонид Якубович поделился подробностями своего распорядка дня. По его словам, он ложится спать поздно, начинает работать в три часа ночи и досыпает в течение дня. Утром он завтракает кашей, и больше не ест до вечера. Терапевт Андрей Звонков рассказал, может ли такой образ жизни чем-то грозить для 80-летнего артиста.