«Следует прислушиваться к организму»: врач оценил аскетичный образ жизни Якубовича

Телеведущий Леонид Якубович поделился подробностями своего распорядка дня. По его словам, он ложится спать поздно, начинает работать в три часа ночи и досыпает в течение дня. Утром он завтракает кашей, и больше не ест до вечера. Терапевт Андрей Звонков рассказал, может ли такой образ жизни чем-то грозить для 80-летнего артиста.
Врач утверждает, что ничего страшного в таком распорядке нет, более того, он даже назвал его «вариантом нормы».
— Ничего удивительного нет, это вариант нормы. Следует прислушиваться к своему организму. Когда человек вынужден вставать на работу в определенное время, он переключает свои биоритмы. Переживать за Леонида Аркадьевича не стоит. Если есть возможность высыпаться по-своему, следует делать именно так, — приводит слова врача «Абзац».
Несмотря на тяжелый график и солидный возраст, бессменный телеведущий «Поля Чудес» не планирует оставлять передачу. В день 35-летия капитал-шоу Якубович заявил, что готов продолжать свою работу в проекте, пока он будет существовать.
Тем не менее в Сети постоянно появляются ложные сообщения о состоянии артиста. В сентябре Якубовичу пришлось опровергать слухи о том, что у него якобы обнаружили «неизлечимое заболевание».