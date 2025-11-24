Мормоны в США выстроились в очереди за новым священным нижним бельём

В США верующие мормоны выстроились в многочасовые очереди, чтобы приобрести новую версию священного нижнего белья, сообщает New York Post.
Церковь Иисуса Христа святых последних дней представила обновлённый вариант облачения, которое верующие должны носить под одеждой. В новой версии белье стало короче, а традиционную рубашку с длинными рукавами преобразовали в майку. Впервые за почти 200 лет существования церкви была предложена версия облачения без рукавов.
Через несколько месяцев после презентации нового дизайна «священные» одеяния появились в магазинах США, но спрос на них оказался настолько высоким, что в некоторых местах образовались длинные очереди. Американка Шейла Эган рассказала, что она провела более трёх часов в очереди, чтобы купить новое бельё.
Вскоре товар исчез с полок, и многие женщины-мормоны начали приобретать его на ресейл-платформах по завышенным ценам.
Ранее сообщалось, что американская Церковь Иисуса Христа святых последних дней сумела накопить 100 миллиардов долларов на пожертвованиях, обойдя налоговое законодательство.