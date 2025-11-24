Без света и горячей воды: жителей трех районов Уфы предупредили об отключении коммунальных ресурсов

Завтра, 25 ноября, в Уфе в связи с технической необходимостью будут проводиться плановые отключения коммунальных ресурсов в трех районах города. Об этом сообщает пресс-служба Управления жилищного хозяйства столицы Башкирии.
В Калининском районе с 10:00 до 17:00 будет отключено электричество по адресам: ул. Сельская Богородская 15, 15б, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 21, 23.
В Октябрьском районе до 09:30 25 ноября будет прекращена подача холодной и горячей воды по адресам: ул. Шафиева 48, 50, 52, 54, ул. Ростовская 26, ул. Рязанская 7, 9, 11. С 10:05 до 14:00 будет отключена горячая вода по адресам: ул. 50 лет СССР 47, 43, ул. Клавдии Абрамовой 2, ул. Менделеева 211, 215. Также с 10:00 до 18:00 будет отключено электричество по адресу: проспект Октября 57/3.
В Советском районе с 10:00 до 12:00 будет прекращена подача электроэнергии и горячей воды по адресу: ул. Комсомольская 35. С 14:00 до 16:00 будет отключено электричество по адресам: ул. Батумская 1, 3, ул. Заводская 15, 16, 178, 180, 182, 184.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.