Без света и горячей воды: жителей трех районов Уфы предупредили об отключении коммунальных ресурсов

В Октябрьском районе до 09:30 25 ноября будет прекращена подача холодной и горячей воды по адресам: ул. Шафиева 48, 50, 52, 54, ул. Ростовская 26, ул. Рязанская 7, 9, 11. С 10:05 до 14:00 будет отключена горячая вода по адресам: ул. 50 лет СССР 47, 43, ул. Клавдии Абрамовой 2, ул. Менделеева 211, 215. Также с 10:00 до 18:00 будет отключено электричество по адресу: проспект Октября 57/3.